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BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek
BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör...

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler TürkiyeYunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

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