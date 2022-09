BM, İran'da protestoculara yönelik şiddete tepki gösterdi

BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İran'daki son gelişmeleri ele aldı.İran'da son 11 gündür süren protestolarda göstericilere karşı güvenlik güçlerinin şiddet uygulamasından endişe duyduklarını belirten Shamdasani, "çok sayıda İranlının, protestolara müdahale sonucu yaşamını yitirdiği" bilgisini paylaştı.

Shamdasani, internet yasakları nedeniyle protestolardaki can kayıpları ve gözaltına alınanların gerçek sayısını tespit etmenin imkansız olduğuna vurgu yaparak "24 Eylül'de devlet medyası can kaybı sayısını 41 olarak belirledi. Sivil toplum kuruluşlarından ise daha fazla can kaybı olduğu yönünde raporlar geliyor." dedi.