BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki ve Filistin lehindeki karar tasarılarını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin eylemlerinin kınandığı tasarı da dahil Filistin lehinde sunulan 3 karar tasarısını kabul etti.

DÜNYA 01.04.2022, 20:15
BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki ve Filistin lehindeki karar tasarılarını kabul etti

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde Konseyin 49'uncu oturumunda görüşülen 34 tasarı kabul edildi.

Konseyin son gününde, Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Filistin lehine sunduğu, ilk tasarı "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı" tasarısı görüşüldü.

Tasarıyla ilgili konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı 3 çekimser, 3 aleyhte ve 41 lehte oyla kabul edildi.

Konseyde yine Pakistan'ın İİT adına sunduğu ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki ve işgal altındaki Suriye Golan'daki İsrail yerleşimcilerin eylemlerinin kınandığı tasarı da 5 çekimser, 4 aleyhte ve 38 lehte oyla kabul edildi.

İİT'nin son tasarısı, "İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki insan hakları durumuna" ilişkin tasarı da Konseyden 3 çekimser, 15 aleyhte ve 29 lehte oyla geçti.

Konsey'de dün de Pakistan'ın İİT adına sunduğu "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumu, hesap verebilirlik ve adalet sağlama yükümlülüğü" başlıklı karar tasarısı, 37 evet, 3 hayır ve 7 çekimser oyla kabul edilmişti.

Böylelikle dün ve bugün İsrail aleyhinde ve Filistin lehinde sunulan 4 karar tasarısı da Konsey'de oylanarak kabul edildi.

Savaş suçu vurgusu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nce Konseyin 49'uncu oturumuna sunulan raporda, Yahudi yerleşim birimlerinin sayısındaki artış, yerleşimcilerin hak ihlalleri ve yerleşim bölgelerinde yıkılan özel mülklere geniş yer ayrıldı.

1 Kasım 2020-31 Ekim 2021 arasındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin ele alındığı raporda, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim sayılarını artırdığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yıktığı özel mülk sayısının, şimdiye kadar BM'nin kaydettiği en yüksek rakama ulaştığı belirtilirken İsrail Güvenlik Güçlerinin yerleşimci şiddeti karşısında Filistinlileri korumadığı kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimci şiddetinin de rekor artış gösterdiği, söz konusu zaman aralığında yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 502 şiddet vakasının kaydedildiği belirtildi.

Bu dönem içinde İsrail Güvenlik Güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti sonucu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 70 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 14 bin 90 Filistinlinin yaralandığı raporlandı.

Raporda ayrıca, İsrail'in yerleşim politikasının, uluslararası insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulanırken bu tür eylemlerin savaş suçu işlemeye kadar tırmanabileceği uyarısı yapıldı.

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