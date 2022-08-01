BM Genel Sekreteri Guterres: (Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi) Türkiye'ye liderliği için minnettarım

DÜNYA 01.08.2022, 17:32
BM Genel Sekreteri Guterres: (Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi) Türkiye'ye liderliği için minnettarım

BM Genel Sekreteri Guterres, "(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

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