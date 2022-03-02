BM Genel Kurulu Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısını kabul etti

Ukrayna üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 3 gündür devam eden olağanüstü toplantılarda yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.

Türkiye’nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı oylamada 5'e karşı 141 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu verirken, Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı.

Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.

Karar, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep ediyor

Kabul edilen kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken, Moskova'dan "tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi" talep ediliyor.

Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda, "Rusya Federasyonu'nun, BM Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan kararda, Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilerek, "Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi" gerektiği kaydedildi.

Kararda, tüm taraflar Minsk Anlaşması'na bağlı kalmaya davet edilerek, insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, Rusya'nın yanında yer aldığını ilan eden Belarus'a da çağrı yapıldı. Belarus'un Ukrayna'ya karşı yasa dışı güç kullanımına karışmasından duyulan rahatsızlığın ifade edildiği kararda Belarus, uluslararası yükümlülüklerine uymaya davet edildi.

Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Oylama Rusya'ya güçlü bir mesajdır

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulu’nda kabul edilen kararın Rusya'ya karşı güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Ukrayna Daimi Temsilcisi, BM Genel Kurul salonu çıkışında, basın mensuplarına oylama sonucunu değerlendirdi.

Oylamada tasarının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kyslytsya, "evet" oyu veren 141 ülkeye teşekkür etti.

Kyslytsya, "Oylama, Rusya Federasyonu'na güçlü bir mesajdır." diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nin, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve özellikle bölgede ortaya çıkan insani sorunlarla ilgili yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kyslytsya, bu krizden tek çıkışın yolunun Rusya’nın saldırılarını durdurarak, ülkesinin topraklarından derhal geri çekilmesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün akşam Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Ukrayna’ya verdiği desteğe değinen Kyslytsya, “Konuşmasından çok memnun kaldık. Dinlerken neredeyse ağlayacaktım ama şimdi duygusallık değil karar almanın zamanı." dedi.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.