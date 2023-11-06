BM, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı.

Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi.

Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü"

BM Genel Sekreteri, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diye konuştu.

Guterres, dört haftalık bir sürede en az otuz yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.