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BM, Etiyopya'da gıda dağıtımına yeniden başladı

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BM, Etiyopya'da gıda dağıtımına yeniden başladı
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'da yardım malzemelerinin çalınması nedeniyle durduğu yardım çalışmalarını yeniden başlattı. WFP açıklamasında, ülke genelinde yaklaşık 900 bin mülteciye gıda dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'da yardım malzemelerinin çalınması nedeniyle durduğu yardım çalışmalarını yeniden başlattı. WFP açıklamasında, ülke genelinde yaklaşık 900 bin mülteciye gıda dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Ülkede barınan Eritre, Somali, Sudan ve Güney Sudanlı mültecilere ulaştırılan yardımın hayati öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, kamplarda yapılan reformların ardından yardımların sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

Ülkenin 7 bölgesinde gıda ve nakit yardımlarının süreceği duyurulurken, hazirandan bu yana Etiyopya'ya ilk kez gıda götüren WFP, malzemelerin çalınması ve pazarlarda satılması nedeniyle bu ülkeye yardımları askıya almıştı.

Mültecilerin yanı sıra Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ve geçen yıl sonunda sona eren savaş, bölgede büyük bir insani drama neden olmuştu.

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