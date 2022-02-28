BM'den Ukrayna'daki savaş ile herkesin bölgesel bir krizle karşılaşabileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’daki trajedi ile herkesin potansiyel feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

DÜNYA 28.02.2022, 21:46
BM'den Ukrayna'daki savaş ile herkesin bölgesel bir krizle karşılaşabileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü toplanan BM Genel Kurul toplantısında üye devletlerin temsilcilerine hitap etti.

Ukrayna’daki savaşın bir an önce durması gerektiğini belirten Genel Sekreter, "Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu artan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Yeter artık. Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor. Liderlerin barışa gitmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Guterres, Rusya’da nükleer kuvvetlerin yüksek alarma geçirilmesini de “ürpertici bir gelişme” olarak niteleyerek, “Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı zamanda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız.” uyarısında bulundu.

"Avrupa’nın on yıllardır en kötü insani krizi haline gelebilecek bir durumla yüz yüzeyiz"

Yüz binlerce Ukraynalının savaştan kaçmak için ülke içinde yerinden edildiğini ve sınırları geçtiğini belirten Guterres, "Her dakika artan mültecilerle, kolayca Avrupa'nın on yıllardır en kötü insani krizi haline gelebilecek bir durumla yüz yüzeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, güvenlik arayışı içindeki Ukraynalılara kapılarını açan komşu ülkelere gösterdikleri şefkat ve cömertlik için minnettar olduğunu kaydederek, bu dayanışmanın ırk, din, etnik köken ayrımı yapılmaksızın yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM’nin Ukrayna halkını terk etmeyeceğini ve insani yardımları artırma konusunda kararlı olduklarını aktaran Guterres, bu konuda şimdiye kadar atılan adımlara ek olarak yarın Ukrayna içindeki yerinden edilenlerin ve sınırları geçenlerin ihtiyaçlarını kapsayacak yeni bir eşgüdümlü iki acil durum çağrısı başlatacaklarını bildirdi.

"Tek gerçek çözüm barıştır"

Guterres, şöyle devam etti:

"İnsani yardım, hayati önem taşımaktadır ama bu bir çözüm değil. Sadece çatışmanın en kötü etkilerini tedavi ediyor. Tek gerçek çözüm barıştır. Ukrayna'ya yönelik saldırı, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na dayanan çok taraflı sisteme meydan okuyor. Kötüleşen çatışmaların olası sonuçlarından bazıları üzerinde düşünmek bile ürkütücüdür. Bölgesel tansiyon yükseliyor. En son güvenlik önlemleri, herkes için yüksek risklerin altını çiziyor. Krizin ekonomik yansımaları yaygın bir etki yapacaktır.”

BM’ye üye her devletin BM Şartı ilkelerine göre hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Guterres, "Şimdi silahlar konuşuyor ama diyalog yolu her zaman açık kalmalı. İyi niyetli müzakerelere girmek ve tüm sorunları barışçıl bir şekilde ele almak için asla geç değildir." diye konuştu.

Guterres, dünyanın birçok farklı şehirlerinde yapılan savaş karşıtı gösterilere de değinerek, Ukrayna ve Rus halkının barış istediğini sözlerine ekledi.

BM Genel Kurul Başkanı Shahid'den "ateşkes" çağrısı

BM Genel Kurulu'nun 76. dönem başkanı Abdulla Shahid ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Tüm tarafların diplomasiye ve diyaloğa tam dönüşü için bugün acil ateşkes çağrımı yeniliyorum." dedi.

Ukrayna'da hızla kötüleşen durum ve devam eden askeri harekat konusunda ciddi endişe duyulduğunu dile getiren Shahid, "Rusya Federasyonu'nun askeri saldırısının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği ve BM ilkeleriyle bağdaşmadığı" hatırlatmasında bulundu.

Genel Kurul Başkanı, savaş ortamında kadın ve çocukların gördüğü zarara atıf yaparak uluslararası hukuk ilkelerini hatırlattığı konuşmasında, "Savaşın kazananı yoktur, ancak sayısız hayat paramparça olur. Bu nedenle, insani yardım çabalarının güvenliği ve erişimi garanti edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Shahid, II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha barışçıl bir dünya için imzalanan BM Sözleşmesinin egemen eşitlik ilkesine dayandığını vurguladı ve "Devam eden askeri saldırı bununla uyuşmuyor. Bu, örgütün kurucularına ve temsil ettiği her şeye bir hakarettir. Şiddete son verilmelidir." diye konuştu.

Shahid ayrıca, BM'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için kurulduğunu,193 Üye Devleti ile Genel Kurul'un, "insanlığın ortak vicdanını" temsil etmekte olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
#antonio guterres #ukrayna #Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Şubat 2022
İmsak 06:09
Güneş 07:33
Öğle 13:22
İkindi 16:27
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 26 30
15. Kocaelispor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 26 23
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18