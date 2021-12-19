Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar magazin haberleri 2019 11 mart Çarşamba atv bm survivor
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin...
Türk ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir
Türk ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi...
Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere...
VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu
VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda...

BM'den 'Arakanlı Müslümanlarla ilgili daha fazlası yapılmalı' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, uluslararası topluma, Arakanlı Müslümanlarla (Rohingya) ilgili soruna ilişkin daha fazlasını yapması konusunda çağrıda bulundu.

BM'den 'Arakanlı Müslümanlarla ilgili daha fazlası yapılmalı' çağrısı

Bangladeş'i ziyaret eden özel raportör Andrews, Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Bangladeş ile daha iyi bir ortaklık kurması ve Arakanlı Müslümanlarla ilgili sorunla başa çıkmada Myanmar ordusuyla irtibatı kesmesi gerektiğini söyledi.

Andrews, "Bangladeş, bu sorumluluğu tek başına taşıyamaz ve taşımamalıdır. Bu krizin nedeni ve bu krizin nihai çözümü Bangladeş'te değil, Myanmar'dadır." dedi.

Uluslararası toplumu daha fazlasını yapmaya çağıran Andrews, "Myanmar ordusuna baskı uygulanması ve askeri cuntanın bu krizden tamamen sorumlu tutulması için somut önlemler alınması da dahil bu krize daha güçlü, daha koordineli bir uluslararası tepki için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Andrews, gerekirse uluslararası toplumun Myanmar ordusunun gelir kaynaklarını engellemesi gerektiğini kaydetti.

Kamplarda konuştuğu hemen hemen her Arakanlı Müslümanın, güvenli ve onurlu bir şekilde en kısa sürede evlerine dönmek istediklerini aktaran Andrews ancak Myanmar askeri yönetiminin kendi halkına yönelik saldırısının yanı sıra Arakan eyaletindeki sistematik temizliğin bugüne kadar devam ettiğini söyledi.

Arakanlı Müslümanların anavatanlarına güvenli, sürdürülebilir ve onurlu bir şekilde geri dönmesi için koşulların şu anda mevcut olmadığını ifade eden Andrews, Myanmar'da bu tür koşulların yaratılması için zaman ve çaba gerektiğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.