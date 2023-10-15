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Blinken yeniden İsrail'e gidiyor

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Blinken yeniden İsrail'e gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yeniden İsrail'e gideceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Blinken'ın 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ettiğini anımsattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yeniden İsrail'e gideceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Blinken'ın 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ettiğini anımsattı.

Sözcü Miller, Blinken'ın İsrail'in ardından 5 Orta Doğu ülkesine yaptığı ziyaretlerden sonra "İsrailli yetkililerle daha fazla istişarede bulunmak üzere Tel Aviv'e geri döneceğini" ifade etti.

Blinken'ın 12 Ekim'deki İsrail ziyaretinin ardından Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'a seyahat edeceği açıklanmıştı.

Blinken, Netanyahu ile bir araya gelmişti

Blinken, 12 Ekim'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

Ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanmış ve İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti.

Öte yandan Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de görüşmüştü.

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