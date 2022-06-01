Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı.

DÜNYA 01.06.2022, 10:50
Biden: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim

Biden, New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının 4. ayına girdiğine işaret eden Biden, "Ukrayna halkı, fedakarlıkları, metanetleri ve cephedeki başarılarıyla Rusya'yı şaşırttı ve tüm dünyaya ilham oldu." ifadesini kullandı.

Biden, diğer ülkelerin Ukrayna'ya hem askeri, hem insani hem de mali destekte bulunduğuna dikkati çekerek, ABD'nin bu savaş konusundaki tutumunu anlattı.

"ABD'nin amacı net: Kendini gelecekteki tehditlere karşı savunabilecek, demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz." ifadesini kullanan Biden,Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de dediği gibi bu savaşın sonunda demokrasinin kazanacağını belirtti.

Biden'dan gelişmiş füze sistemleri kararı

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurusunu da memnuniyetle karşılıyorum"

Biden, ABD'nin bir taraftan gıda krizinin kötüye gitmesini engellemek için ortakları ile çalışacağını, diğer taraftan da Avrupa'nın fosil yakıtlar konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya gayret edeceğini aktardı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesini de sürdüreceklerini belirten Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurusunu da memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım, tüm ABD ve trans Atlantik güvenliği daha da artıracaktır." görüşünü paylaştı.

"NATO ve Rusya arasında bir savaşın peşinde değiliz"

Biden makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"NATO ve Rusya arasında bir savaşın peşinde değiliz. Sayın Putin ile ne kadar anlaşamasak ve eylemlerini zorbalık olarak görsek de, ABD onu devirmeye çalışmayacak. ABD ya da müttefiklerine karşı bir saldırı olmadığı müddetçe Amerikan askerlerini Ukrayna'ya göndererek ya da Rus güçlere saldırarak bu çatışmada (Rusya-Ukrayna savaşı) yer almayacağız. Ukrayna'nın sınırları dışına saldırmasını desteklemiyoruz ve buna yardım etmiyoruz. Sadece Rusya'ya acı çektirmek için bu savaşın uzamasını istemiyoruz."

Biden müzakerelerin sürmemesinden Rusya'yı sorumlu tuttu

Tüm süreçte ilkesinin "Ukrayna'sız Ukrayna hakkında hiçbir şey" olduğunu belirten Biden, hiçbir şekilde Ukrayna'yı topraklarından imtiyaz vermeye zorlamayacağını belirtti.

Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin de "Rusya'nın demokrasiye sırtını dönmesi " nedeniyle devam edemediğini belirterek, ABD'nin Ukrayna'yı müzakerelerde desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Ukrayna'da doğum hastanelerinin, kültür merkezlerinin vurulmasının ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesinin "ahlaki bir konu" olduğunu belirten Biden, Polonya'da kadın ve çocuklarla görüştüğünü anımsattı.

Biden, ihtiyaç duyduğu zamanda Ukrayna'nın yanında durmanın yapılacak doğru şey olduğunu belirterek, "Rusya yaptıkları için ağır bir bedel ödemezse, diğer saldırganlara da diğer ülkelerin topraklarını ele geçirebilecekleri mesajı verir. Bu da diğer var olma mücadelesi veren demokrasileri riske atar." uyarısında bulundu.

"Şu anda Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyeti olduğuna ilişkin herhangi bir ibare görmüyoruz"

Dünyada birçok insanın nükleer silah kullanımı konusunda tedirgin olduğuna işaret eden Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyeti olduğuna ilişkin herhangi bir ibare görmüyoruz ancak Rusya'nın bu konudaki söylemleri tehlikeli ve sorumsuzcadır. Açık söyleyeyim, bu çatışmada ya da dünyanın başka bir yerinde herhangi bir boyutta nükleer silahların kullanımı kesinlikle kabul edilemezdir ve bunun sonuçları çok ağır olur."

Biden, ABD halkının Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini belirterek, Putin'in bu derece bir birlik beklemediğini ve yanıldığını kaydetti.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 01 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:36
Yatsı 22:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31