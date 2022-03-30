Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacaklarını bildirdi
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.
DÜNYA 30.03.2022, 20:05
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiybugün ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımlar ile Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik taleplerine yönelik çalışmalarının ele alındığı açıklamada, Biden, Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı yapma niyeti olduğu konusunda bilgi verdi.
Görüşmede, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yeni insani yardımı da ele alınırken, Zelenskiy de Biden'ı Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri konusunda bilgilendirdi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
18
açık
Namaz Vakti 30 Mart 2022
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:14
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19