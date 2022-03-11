Biden, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya alacaklarını duyurdu

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Ukrayna halkına desteklerinin her zaman sürdüğünü ve kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.