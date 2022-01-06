Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın istanbul
Omicron'un son Kovid-19 varyantı olmayacağı belirtildi
Omicron'un son Kovid-19 varyantı olmayacağı...
Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 68 bin 413 kişinin...
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde...
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı

Biden Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümünde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Biden Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi

Biden, Kongre binasındaki konuşmasında, "1 yıl önce bugün, bu kutsal mekan ve demokrasimiz saldırı altındaydı. İnsanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile demokratik düzenin yeniden sağlandığına işaret eden Biden, baskın esnasında başkanlık koltuğunda oturan Trump'a değindi.

Biden, Trump'ın adını zikretmedi

Biden, Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli "eski başkan" olarak bahsettiği konuşmasında, "Tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı, bir grup kalabalık Kongreye ulaştı. Ancak onlar başarılı olamadı." dedi.

Kongre'de 6 Ocak günü, Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, "Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti." diye konuştu.

Biden, 6 Ocak'ta birçok "utanç verici" olayın gerçekleştiğine işaret ederek, "O gün görmediğimiz tek şey eski başkandı. Eski başkan o gün Beyaz Saray'da Oval Ofisin yanındaki yemek odasında oturdu ve olan biteni saatlerce televizyondan izledi. Polislerin hayatı tehlike altındaydı, milletin başkenti kuşatma altındaydı. Bunu yapanlar bir grup turist değildi, ortada silahlı bir ayaklanma vardı." diye konuştu.

Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yaymasının Kongre baskınına yol açtığını belirten Biden, "O kişi sadece eski bir başkan değildi, yenilmiş bir eski başkandı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kendi çıkarları için birçok yalan yaydığını savunan Biden, "ABD'nin eski başkanı, 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı yaydı. Bunu yaptı çünkü, kendi çıkarlarını bu ülkenin çıkarlarından, değerlerinden ve ilkelerinden daha üstün tutuyordu. Darbe almış egosu, demokrasimiz ve anayasamızdan daha değerliydi." ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'ın kendi adalet bakanının bile seçimi kaybettiğine ve tavırlarının Cumhuriyetçi Partide tepkilere yol açtığına işaret ederek, "Şimdi, nasıl bir millet olacağımıza karar vermeliyiz. Siyasi şiddeti bir norm olarak kabul eden bir millet mi olacağız? Partizan seçim yetkililerinin sonuçları değiştirmeye çalışmasını kabul eden bir toplum mu olacağız? Yalanların gölgesinde mi yaşayacağız? Böyle bir toplum olmamıza izin vermemeliyiz." dedi.

Trump'ın 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının 6 Ocak'a yol açtığını savunan Biden, "Eski başkan ve destekçileri tarihi yeniden yazmak istiyor." diye konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.