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Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak
Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak

Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, kimsenin demokrasiyi ellerinden alamayacağını belirtti.

Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak, ne şimdi ne daha sonra." ifadesini kullandı. Biden, ABD'nin şimdiye kadar birçok mücadeleden geçtiğini kaydetti.

Demokrat aday Joe Biden, Delaware eyaletinde yaptığı açıklamada seçimleri kazanacağından hiç şüphe duymadığını belirterek destekçilerinden sakin kalmasını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler." açıklamasında bulunmuştu.

ABD başkanlık seçimlerinde geçici sonuçlara göre adaylardan ikisi de henüz seçim galibiyetini ilan etmesine yetecek seçici delege sayısına ulaşabilmiş görünmüyor. Galibi belirleyecek kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçları henüz netleşmiş değil.

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