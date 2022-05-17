Biden, Buffalo'daki ırkçı saldırıyı 'iç terör' olarak niteledi
ABD Başkanı Biden, New York'un Buffalo kentindeki ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak niteleyerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi.
DÜNYA 17.05.2022, 21:08
ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Buffalo'yu ziyaret ederek saldırının kurbanlarının aileleri ile görüştü.
Ziyaretinde konuşma yapan Biden, "Jill ve ben buraya size destek olmak ve acınızı paylaşmak için geldik." ifadesini kullandı.
Biden, ırkçılığın ABD'nin değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak "Size söz veriyorum ki ABD'de nefret ve kötülük galip gelemeyecek. Son söz beyaz ırkçıların olmayacak." dedi.
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