Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyaretini doğruladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesinin Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünü vurgulamak için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i başkent Washington'a davet ettiğini bildirdi."Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'i bugün, 21 Aralık'ta, Beyaz Saray'da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullanan Jean-Pierre, Kongre'deki iki partinin de Ukrayna'ya olan desteklerinin vurgulanması bakımından Zelenskiy'nin ortak bir oturumda Kongre üyelerine hitap edeceğini belirtti.

"Bundan 300 gün önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırı başlattığını" kaydeden Jean-Pierre, buna mukabil egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunan Ukraynalıları desteklemek için Başkan Biden'ın uluslararası aktörleri bir araya getirdiğini ifade etti.

Jean-Pierre ayrıca Biden'ın, Ukrayna'nın kendini savunmasına destek olmak için ABD'nin yeni bir güvenlik yardım paketi açıklayacağını belirtti. Açıklamada, "Bu ziyaret ekonomik, insani ve askeri yardım dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlı taahhüdünün altını çizecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'den Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası desteği

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir üst düzey yetkili de ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray yetkililerinin uzun süredir Zelenskiy'i ABD'de ağırlamak istediklerini belirten yetkili, Zelenskiy'nin çarşamba günü akşam saatlerinde ABD'de birkaç saat geçirdikten sonra ülkesine döneceğini bildirdi.

"Yarın Rusya'nın komşusunu haritadan silmek ve Ukrayna halkını Rus egemenliğine tabi kılmak amacıyla topyekun bir saldırıyla Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin 300. günü." ifadesini kullanan yetkili, ABD'in Ukrayna'ya stratejik desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Bu kapsamda Başkan Biden'ın, Ukrayna için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni bir güvenlik destek paketi açıklayacağını belirten yetkili, "Bu paket, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırılarına karşın Ukrayna halkının savunması için kritik öneme sahip Patriot füze savunma sistemi bataryalarını da içerecek." dedi.

ABD'li üst düzey yetkili, bu bataryaların nasıl kullanılacağına dair Ukraynalı askerleri üçüncü bir ülkede eğiteceklerini ifade ederek aynı zamanda İHA'lar ve çeşitli askeri ekipmanlarla da bu ülkeye yardımlarının devam edeceğini anlattı.

Ukrayna'ya ek finansman desteği

Üst düzey yetkili ayrıca Kongre bünyesinde 2023 yılı için Ukrayna'ya destek bağlamında ek bir finansman paketi çalışmalarına başlanacağına işaret ederek, "Ukrayna için her iki partinin de desteğiyle, 40 milyar dolardan fazla bir ek finansman desteği sağlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından Zelenskiy'nin uçağına yönelik olası bir saldırı gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin soruya ise ABD'li yetkili, şu yanıtı verdi:

"Belli güvenlik parametrelerinin sağlanması karşılığında ülkesinden ayrılıp kısa bir süre için ABD'ye gelmek tabii ki nihayetinde onun vereceği bir karardı. Bu güvenlik parametrelerinin sağlanması ve neye ihtiyacı olduğuna dair bilgileri aldık ve ona göre adımlar attık."