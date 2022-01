Beyaz Saray: Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.

18 Ocak 2022 Salı 23:03