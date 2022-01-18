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Beyaz Saray: Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.

Beyaz Saray: Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya gelecek

Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.

Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, şunları kaydetti:

"Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı."

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi.

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