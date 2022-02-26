Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

DÜNYA 26.02.2022, 10:57
Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

Putin'e seyahat yasağı yaptırımlara dahil olabilir

Bir gazetecinin, "Putin'e ABD'ye seyahat yasağı gelecek mi?" sorusuna ise, "Evet bunun ABD'nin yaptırımlarının bir parçası olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Psaki, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının da hala masada olduğunu ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini belirtti.

"Kiev'in düşmesi gerçek bir olasılık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın kendisinin peşinde olduğu açıklamalarına ilişkin Psaki, "Rusya yönetiminin bir devlet başkanının peşine düşmesi önemli ve korkunç bir eylem olur. Biz Zelenskiy ile temas halindeyiz. Kendisi ülkesinde ve Rusya'nın saldırılarına cesurca karşı duruyor." ifadesini kullandı.

Psaki, "Kiev'in düşmesi gerçek bir olasılık. Kentte hem Rusya'nın saldırılarını hem de Ukraynalıların direnişini görüyoruz." dedi.

Rusya'da ve Ukrayna'da savaş karşıtı protestoları da Biden'ın ekibiyle birlikte izlediğini belirten Psaki, "Putin'in yaptıklarına nasıl karşı durduklarını görünce heyecanlandık." yorumunda bulundu.

"Şimdi diplomasinin zamanı değil"

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşı Putin ile neden görüşmediğinin sorulması üzerine, "Çünkü Putin Ukrayna işgalinin ortasında. Şimdi diplomasinin zamanı değil." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam edeceklerini ancak diplomasiye de her zaman açık olduklarını belirten Psaki, ABD'nin aylardır yoğun bir diplomasi yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırının "mimarlarına" yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Alınan yaptırım kararlarının Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediğine işaret edilen açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur." değerlendirmesi yer aldı.

Hazine'nin bir devlet başkanını yaptırım listesine almasının "son derece nadir" olduğu belirtilen açıklamada, Putin'in Kim Jong Un, Aleksandr Lukaşenko ve Beşar Esed gibi "despotları" içeren küçük bir gruba katıldığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov da yaptırım listesinde

Açıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı için "ciddi" bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini vurgulayan Yellen, "Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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