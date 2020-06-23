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Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

ABD'de bir grup gösterici, Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içinde bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmak istedi.

Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

ABD'de bir grup gösterici, Beyaz Saray'ın önünde yer 

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD'nin farklı yerlerindeki "heykel yıkma" eylemleri, Beyaz Saray'a ulaştı.

Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı.

Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti.

Polis göstericileri parktan uzaklaştırdı

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

Trump'tan tepki

Öte yandan söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu kişilerin ilgili yasa gereği 10 yıl hapis cezası alabileceklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin farklı eyaletlerinde son birkaç haftada kölelik yanlısı Konfederasyon dönemi yöneticileri ve komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayAndrew Jackson
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