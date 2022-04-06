Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti
Almanya'nın başkenti Berlin’de çevreciler, hükümetin iklim ve çevre politikasını protesto etmek için ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak ve boğazlarına zincir takarak gösteri düzenledi.
DÜNYA 06.04.2022, 21:44
Çevreci oluşum "Scientist Rebellion"ın Almanya’daki üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere Başbakanlık Binasına giden Kronprinzen Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.
Üzerinde "1,5 derece öldü. İklim devrimi şimdi" yazan pankart taşıyan ve beyaz önlük giyen göstericiler, bilim insanlarını iklimi korumada örnek olmaya çağırdı.
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