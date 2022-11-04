Belçika'da Kovid-19 vakaları 15 ay sonra 1000'in altına indi

Belçika Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, sonbaharın gelmesiyle havanın soğumasına rağmen ülkede Kovid-19 vakalarında son haftalarda düşüş görülüyor.

Yeni vaka sayısı 25-31 Ekim haftasında önceki haftaya göre yüzde 42 azalarak günlük ortalama 929 oldu. Böylece Temmuz 2021'den bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in altına inmiş oldu.

Günde yaklaşık 7 bine inen Kovid-19 testlerinde de pozitif çıkma oranı da yüzde 15,8'e düştü. Hastanelerde tedaviye alınan Kovid-19'lu hasta sayısı da yüzde 26 azaldı ve 901 oldu. Hastalıktan ölen kişi sayısı ise günlük 6 civarında seyrediyor.

Belçika'da baskın koronavirüs varyantının Omicron BA.5 olduğu bildirildi.

Belçika, Avrupa'da Kovid-19 salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerden biri. 11,5 milyon nüfuslu ülkede 32 bin 941 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.