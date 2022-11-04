Belçika'da Kovid-19 vakaları 15 ay sonra 1000'in altına indi
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, Temmuz 2021'den beri ilk kez 1000'in altına geriledi.
Belçika Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, sonbaharın gelmesiyle havanın soğumasına rağmen ülkede Kovid-19 vakalarında son haftalarda düşüş görülüyor.
Yeni vaka sayısı 25-31 Ekim haftasında önceki haftaya göre yüzde 42 azalarak günlük ortalama 929 oldu. Böylece Temmuz 2021'den bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in altına inmiş oldu.
Günde yaklaşık 7 bine inen Kovid-19 testlerinde de pozitif çıkma oranı da yüzde 15,8'e düştü. Hastanelerde tedaviye alınan Kovid-19'lu hasta sayısı da yüzde 26 azaldı ve 901 oldu. Hastalıktan ölen kişi sayısı ise günlük 6 civarında seyrediyor.
Belçika'da baskın koronavirüs varyantının Omicron BA.5 olduğu bildirildi.
Belçika, Avrupa'da Kovid-19 salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerden biri. 11,5 milyon nüfuslu ülkede 32 bin 941 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4