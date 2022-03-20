Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi öldü
Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu en az 6 kişinin öldüğü bildirilirken, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı ifade edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere La Louviere bölgesinde saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.
Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin ağır, 24 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Yerel basında yer alan bazı haberlerde, ağır yaralananların sayısının 20'den fazla olduğu, 70 kişinin olaydan etkilendiği belirtildi.
La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini kaydetti.
Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.
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