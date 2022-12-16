Belçika'da kaderlerine terk edilen 700 sığınmacı yaşam savaşı veriyor

Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları (STK) ve avukatlar, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü vesilesiyle konuyu sık sık gündeme getiriyor.

Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesine göre, sığınma başvurusu yapılan devletin barınma ve makul maddi koşullar sağlama yükümlülüğü bulunuyor.

Belçika, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) Brüksel'deki merkezinin önünde neredeyse her sabah yüzlerce kişi sıraya giriyor. Pek azının başvurusu alınırken kalanlar polis tarafından uzaklaştırılıyor.

Yüzlerce kişi, başvurusu alınsa da alınmasa da geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. Bunlar arasında dönem dönem kadın ve çocuklar da oluyor.

Ekim ayı başında refakatçisi olmayan 21 sığınmacı çocuğun ve 20 aylık hasta bir bebekle annesinin sokağa terk edilmesi, ülke gündemine oturmuştu.