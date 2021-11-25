Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona Koreli genç piyanist Jeung Beum Sohn salgın
MGK Bildirisi: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi
MGK Bildirisi: Cumhuriyetimizin 100. yılına...
Eren Kış-7 operasyonlarında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eren Kış-7 operasyonlarında 6 PKK'lı...
Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şüpheli yakalandı
Metroda kadın yolcuya bıçak çekip...
TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
TURKOVAC için acil kullanım onayı...

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç yolunda bekleyenler gösteri yaptı

Belarus-Polonya sınırındaki kapalı alanda Avrupa'ya göçme arayışla bekleyişlerini sürdürenler, kaderlerinin bir an önce belirlenmesi için gösteri düzenledi.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç yolunda bekleyenler gösteri yaptı

Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesindeki, çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri kapalı alan önünde toplandı.

Çocukların da ellerinde pankartlarla katıldığı protestoda gruptakiler, kendileriyle ilgili bir an önce karar verilmesini, Avrupa'ya bırakılmalarını istedi.

Irak'a kesinlikle dönmek istemediklerini belirten ve Irak'taki yaşam şartlarının zor olduğuna dair ellerinde pankartlarla sloganlar atan göstericiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) göçmen sorununu "kaçakçılık operasyonu" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Gruptakiler daha sonra kendilerine dağıtılan yemeklerin yetersiz olduğundan şikayet ederek, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.