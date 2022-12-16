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Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ABD'de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
DÜNYA 16.12.2022, 09:34
ABD'nin köklü dergilerinden Newsweek, Kızılelma'nın ilk uçuşunu "Ukrayna İHA Tedarikçisi İnsansız 'Süpersonik' Savaş Uçağını Başarıyla Uçurdu" başlığıyla duyurdu.
Dergideki haberde, Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin "Ukrayna'ya Rusya ile savaşta kritik öneme sahip bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi, 'insansız savaş uçağı' olarak tanımladığı yeni bir süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.
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