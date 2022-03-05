Batılı uluslararası medya kuruluşları Rusya'yı terk ediyor

ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'deki çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen ve savaşa ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamasının ardından, Rusya'daki çalışmalarını durduracağını açıkladı.

"BBC muhabirleri, savaş hakkında haber yapmaya devam edecek"

Rusya'daki yayınlarını dün askıya aldığını açıklayan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin İcra Kurulu Başkanı Tim Davies, Rusya'nın söz konusu kararının, bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini belirtti.

Davies, "Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bize tüm BBC muhabirlerinin ve Rusya'daki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, BBC Rusça servisinin, Rusya dışından çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Davies, personel güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ve sadece işlerini yaptıkları için çalışanları cezai kovuşturma riskine maruz bırakmaya hazır olmadıklarını kaydetti.

"Cesaretleri, kararlılıkları ve profesyonellikleri için hepsini takdir etmek istiyorum." diyen Davies, Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki BBC muhabirlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında haber yapmaya devam edeceğini bildirdi.