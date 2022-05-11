Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantıya ilişkin, "Ülkemizin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık." ifadesini kullandı.

PKK/YPG gibi terör örgütleri aracılığıyla DEAŞ'la mücadele edilemeyeceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "PKK/YPG gibi terör örgütleri eliyle DEAŞ’la mücadelenin başarılı olamayacağını bir kez daha vurguladık." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

​​​​Çavuşoğlu, DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonunun bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fas'ın Marakeş kentinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi bir araya geldiği İspanyol mevkidaşı Albares ile NATO'nun Madrid'deki zirvesinin hazırlıklarını, iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.