Bağdat’ta İran destekli Şii grup, Yeşil Bölge önünde oturma eylemi başlattı

İran destekli Şii grup destekçileri, Yeşil Bölge önünde toplanarak Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarının oturma eylemine karşı “anayasa ve düzeni koruma” gerekçesiyle gösteri düzenledi. Gösteri sonrası grup, aynı bölgede süresiz oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları, yaklaşık iki haftadır Yeşil Bölge’de oturma eylemi düzenliyor.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sadr bu çağrısını bir kez daha yineleyerek bu sefer yargının müdahale edip Meclis'i feshetmesini talep etmişti. Sadr, destekçilerine de seslenerek, Meclis'in feshedilmesi için oluşturdukları talep formlarını doldurup imzaladıktan sonra yargıya teslim edilmesini istemişti.

Maliki ise Sadr’ın bu talebine karşı, ne erken seçim, ne rejim ve ne de anayasa değişikliği olmayacağı resti çekerek, bunlarla ilgili kararın ancak Meclis tarafından alınabileceğini söylemişti. Sadr’ın taraftarlarının oturma eyleminden dolayı Meclis toplanamıyor.