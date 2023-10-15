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BAE'de Gazze Şeridi'ne destek kampanyası başlatıldı

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BAE'de Gazze Şeridi'ne destek kampanyası başlatıldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlattı. BAE Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlattı. BAE Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri desteklemek için ülkede yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenenlere "bir banka hesabı veya kısa mesaj yoluyla bağış yapılması" çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilmek için yardım malzemelerinin paketlendiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Eğitim Bakanlığı himayesinde ülkedeki bazı okullarda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında Filistinlilerin direnişini belgeleyen fotoğrafların yer aldığı sergiler düzenlendi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

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