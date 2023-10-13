BAE, Gazze Şeridi'ne destek kampanyası başlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlatacağını bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, yardım kampanyasının ülkedeki hayır kuruluşları, gönüllüler ve özel sektörün katkılarıyla sürdürüleceği belirtildi.

"Gazze'ye şefkat" sloganıyla duyurulan yardım kampanyasının, Dünya Gıda Programı'nın işbirliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze'de bulunan bir milyonu aşkın çocuğun mevcut savaştan etkilendiğine dikkati çekilen haberde, dolayısıyla yardım kampanyasının savaştan etkilenen Filistin halkıyla dayanışmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde, Gazze'ye yardım kampanyasının 15 Ekim Pazar günü, başkent Abu Dabi'de BAE Kızılay öncülüğünde başlatılacağı bilgisi yer aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.