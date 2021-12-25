BAE 2021'de salgının ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinden kurtulmaya çalıştı

İngilizlerin Basra Körfezi'nden çekilmesinin ardından 2 Aralık 1971'de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle toplamda 750 milyar dolarlık yatırımları çekecek 50 yıllık bir stratejik plan duyurdu.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl yüzde 5,8'lik "tarihi" bir daralma görülen BAE ekonomisi, bu yıl Expo 2020 Dubai faaliyetlerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış ve salgının etkilerini kaybetmesiyle yeniden bir canlanma sürecine girmiş oldu.

Expo 2020 Dubai

Salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Expo 2020 Dubai, bir yıl gecikmeli olarak Ekim 2021'de başladı ve 31 Mart 2022'ye kadar sürmesi planlanıyor.

Abu Dabi hükümeti, 6 ay sürecek Expo 2020 Dubai etkinlikleri kapsamında 25 milyondan fazla turistin ülkeyi ziyaret etmesini bekliyor.

BAE, en önemli uluslararası ekonomik faaliyetlerinden biri olan Expo 2020'ye ev sahipliği yapma hakkını 2013 yılında kazanmış ve o tarihten beri söz konusu etkinlik için çok büyük hazırlıklar yapmıştı. Ancak küresel salgın nedeniyle Expo 2020 zamanında yapılamadı.

Kovid-19 kısıtlamalarının başladığı günden bu yana dünyanın en büyük ticari ve ekonomik organizasyonu olarak açılışı gerçekleştirilen Expo 2020 Dubai, 170 yıllık expo etkinlikleri tarihinde ilk defa her ülkeyi tanıtan bir pavilyonu barındırma özelliğiyle öne çıktı.

BAE'nin resmi açıklamalarına göre, sıfırdan yaklaşık 600 futbol sahasını kapsayan 4 kilometrekarelik alana inşa edilen fuar alanı ve Expo 2020 Dubai için 7 milyar dolara yakın harcama yapıldı.

BAE'nin yatırıma yönelik 50 yıllık planı

Abu Dabi yönetimi, ekonomik rekabet gücünü artırma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleme amacıyla 50 yıllık plan çerçevesinde eylül ayının ilk haftasında bir dizi proje açıkladı.

BAE'yi oluşturan Abu Dabi, Acman, Dubai, Fuceyre, Resül-Hayme, Şerce ve Ummül-Kayveyn emirliklerinin önceliklerini belirlemeyi hedefleyen söz konusu uzun vadeli plan, eğitim ortamını geliştirmenin yanı sıra ülkenin birçok alanda sergilediği uluslararası düzeydeki üstünlüğünü koruma hedefini de içeriyor.

BAE yönetimi, 2022 yılının başında 9 yılda 550 milyar dirhemlik (150 milyar dolar) yatırım çekme amacıyla bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Ülkeyi stratejik yeni bir yol ayrımına sokan 50 yıllık plan, aynı zamanda BAE'yi bölgesel olarak öne çıkaracağına dair unsurları da içeriyor.

BAE ekonomisi, işte bu plan doğrultusunda Kovid-19'un etkilerinin yanı sıra sert düşüşe geçen petrol gelirleri ve turizm ile havacılık alanlarındaki zararları gidermeye çalışıyor.

Eylülde açıklanan projelerden hemen bir hafta sonra özel sektörde 75 bin vatandaşı kapsayan 24 milyar dirhem (6,53 milyar dolar) değerinde yeni bir ekonomik paket açıklayan Abu Dabi hükümeti, bu pakette duyurduğu 13 projeyle vatandaşlara yönelik bir yıla varan eğitim programları ile 10 yıla kadar özel sektör çalışanlarının en az yüzde 10'unun ülke vatandaşı olması hedefini koydu.