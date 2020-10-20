Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar survivor salgın koronavirüs özge gürel corona
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 1958...
Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
Borsa 8 ayın en yüksek...
Bütçe maratonu başlıyor
Bütçe maratonu başlıyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.