Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti.Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometre kare olan Fuzuli'de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.