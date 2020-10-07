Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm survivor salgın koronavirüs corona
İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz
İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti...
Aliyev: Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz
Aliyev: Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan...
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda...
Son 10 günde 147 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son 10 günde 147 PKK/YPG’li...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Cephe hattında çatışmalar sürüyor

Bu arada, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.