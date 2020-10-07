Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Cephe hattında çatışmalar sürüyor

Bu arada, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.