Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermenistan güçlerinin geri çekildiği bildirildi.Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepelerin kontrolünü sağladı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı stratejik tepelerin kontrolünü ele geçirdi.
28 Eylül 2020 Pazartesi 11:33