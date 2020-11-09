Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşı adayının yüzde 90 etkili olduğu belirlendi
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşı...
AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz
AB'nin stratejik körlükten bir an...
Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 23 köyü daha...
Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak
Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda...
Kovid-19 tanı kitlerinde yeni dönem
Kovid-19 tanı kitlerinde yeni dönem

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevAzerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.