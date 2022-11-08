Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin üzerinden iki yıl geçti

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 2 yıl geçti.

DÜNYA 08.11.2022, 14:24
Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin üzerinden iki yıl geçti

2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine son verdi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan ve bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen operasyon, gün gün şöyle gelişti:

27 Eylül 2020 - Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saat 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunca büyük çaplı silahlarla, top ve havanlarla ateş açıldı.

Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu temas hattındaki köylerde sivil ve askeri can kayıpları yaşandı, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Azerbaycan ordusu bu gelişme üzerine tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Karşı saldırının ilk saatlerinde yıllardır işgal altında bulunan 6 köy ile bazı stratejik tepeler kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaparak Azerbaycan'ın davasının hak davası olduğunu, kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclisi de aynı gün ülkede "savaş hali" ilan etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Aliyev'i telefonla arayarak desteğini yineledi.

28 Eylül 2020 - Ordu, topraklarını kurtarmak için operasyonunu sürdürürken, ülkede kısmi seferberlik ilan edildi.

3 Ekim 2020 - Terter ilinin Sukavuşan kasabası işgalden kurtarıldı. Bölgenin su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan barajın yer alması dolayısıyla stratejik öneme sahip kasabanın kurtarılmasını Cumhurbaşkanı Aliyev Twitter hesabından duyurdu.

4 Ekim 2020 - 27 yıl işgal altında bulunan Cebrayıl şehri işgalden kurtarıldı. Azerbaycan halkını sevince boğan bu haberi Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı. Başta Bakü olmak üzere tüm illerde halk sokaklara döküldü.

9 Ekim 2020 - Hadrut kasabası işgalden kurtarıldı.

10 Ekim 2020 - Azerbaycan ile Ermenistan, cenazelerin ve esirlerin değişimi için geçici ateşkes mutabakatı sağladı.

11 Ekim 2020 - Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırdı. Saldırıda 10 sivil öldü, 40 sivil yaralandı.

17 Ekim 2020 - Ermenistan, Gence'ye bir kez daha füze saldırısı düzenledi. Bu saldırıda da aralarında bebek ve çocukların olduğu 15 sivil yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.

Aynı gün, Fuzuli şehri ile birkaç köy işgalden kurtarıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarına duyurdu.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Kasım 2022
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4