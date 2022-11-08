Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin üzerinden iki yıl geçti

2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine son verdi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan ve bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen operasyon, gün gün şöyle gelişti:

27 Eylül 2020 - Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saat 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunca büyük çaplı silahlarla, top ve havanlarla ateş açıldı.

Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu temas hattındaki köylerde sivil ve askeri can kayıpları yaşandı, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Azerbaycan ordusu bu gelişme üzerine tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Karşı saldırının ilk saatlerinde yıllardır işgal altında bulunan 6 köy ile bazı stratejik tepeler kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaparak Azerbaycan'ın davasının hak davası olduğunu, kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclisi de aynı gün ülkede "savaş hali" ilan etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Aliyev'i telefonla arayarak desteğini yineledi.

28 Eylül 2020 - Ordu, topraklarını kurtarmak için operasyonunu sürdürürken, ülkede kısmi seferberlik ilan edildi.

3 Ekim 2020 - Terter ilinin Sukavuşan kasabası işgalden kurtarıldı. Bölgenin su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan barajın yer alması dolayısıyla stratejik öneme sahip kasabanın kurtarılmasını Cumhurbaşkanı Aliyev Twitter hesabından duyurdu.

4 Ekim 2020 - 27 yıl işgal altında bulunan Cebrayıl şehri işgalden kurtarıldı. Azerbaycan halkını sevince boğan bu haberi Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı. Başta Bakü olmak üzere tüm illerde halk sokaklara döküldü.

9 Ekim 2020 - Hadrut kasabası işgalden kurtarıldı.

10 Ekim 2020 - Azerbaycan ile Ermenistan, cenazelerin ve esirlerin değişimi için geçici ateşkes mutabakatı sağladı.

11 Ekim 2020 - Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırdı. Saldırıda 10 sivil öldü, 40 sivil yaralandı.

17 Ekim 2020 - Ermenistan, Gence'ye bir kez daha füze saldırısı düzenledi. Bu saldırıda da aralarında bebek ve çocukların olduğu 15 sivil yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.

Aynı gün, Fuzuli şehri ile birkaç köy işgalden kurtarıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarına duyurdu.