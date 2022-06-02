Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1061 ırkçı saldırı gerçekleşti

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezince (Dokustelle Österreich) hazırlanan "2021 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu", basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yüzde 69’nu kadınların, yüzde 26’nı erkeklerin oluşturduğu belirtildi. Buna karşı ırkçı saldırıların yaklaşık yüzde 77’sini erkekler, yüzde 22’sini ise kadınların gerçekleştirdiği kaydedildi.

Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret içerikli saldırıların yüzde 65,4 ile "en çok dijital platformlarda" yaşandığı aktarılan raporda, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında ise bu oranın yüzde 34,6 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, yaklaşık 700 bin Müslümanın yaşadığı ülkede geçen yıl 1061 ırkçı saldırının meydana geldiği bildirilerek, Müslümanların maruz kaldıkları saldırı türlerine de yer verildi. Buna göre, Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve kışkırtma yüzde 78,5 ile ilk sırada yer aldı. Saldırıların yüzde 9,1’ini İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretler, yüzde 2,4’ünü Müslümanlara ait mülklere verilen fiziki zararlar oluşturdu.

Raporda, kayıt altına alınan vakalarda mağdurların yaklaşık yüzde 4’ünün sosyal yaşamın çeşitli alanlarında eşit muamele görmediğine dikkat çekilerek, polis tarafından kötü muameleye maruz bırakılmak, tehdit, psikolojik şiddet, fiziki taciz gibi diğer ırkçı saldırıların ise yüzde 6,2 seviyesinde olduğu bildirildi.