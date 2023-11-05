Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi.Başkentin eski şehir meydanı Plac Zamkowy'de bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti, Filistin’le dayanışma mesajı verdi.

Protesto sırasında göstericiler, sık sık "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizlerle İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının durdurulması için çağrı yaptı.