Son Dakika

Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında

Yükselen enflasyona karşı Fransa'da halk maaş artış talebi için sokaklara dökülürken, İngiltere'de demir yolu personeli ve Almanya'da pilotlar daha iyi ücret için grevde.

DÜNYA 08.11.2022, 14:25
Avrupa ülkeleri protesto ve grevlerin kıskacında

Avrupa ülkeleri, yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarının etkisiyle artan yaşam maliyetleri nedeniyle grev ve protestolarla karşı karşıya bulunuyor.

Avrupa'da sendikalar, tarihi yüksek enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ederken, vatandaşlar da yaşam maliyetine karşı artan hoşnutsuzluğunu siyasi istikrarı tehdit eden protesto dalgasına döküyor.

Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Yükselen enflasyon karşısında Fransa'da insanlar enflasyona uyumlu maaş artışları talep etmek için sokaklara dökülürken, İngiliz demiryolu personeli ve Alman pilotlar, fiyatlar yükselirken daha iyi ücret için grev yaptılar.

Avrupalılar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji faturalarının ve gıda fiyatlarının arttığına şahitlik ederken, hükümetleri de enerji maliyetlerinin baskısı altındaki hane ve şirketlere yardım etmek için yeterince çaba göstermemekle suçluyorlar.

Avrupa ülkelerinde bazı grevler ve protestoların ayrıntıları ise şöyle:

İspanya

İspanya'da yıl içinde üç kez ikili hanelere çıkan yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle eylül ayından itibaren gösteriler düzenleniyor.

İlk olarak memurlar ardından işçi sendikaları meydanlara inerek, çalışanların maaş artışının enflasyona göre ayarlanmasını, satın alma gücündeki kayıpların engellenmesini istedi. Benzer şekilde emekliler de maaş artışı talebiyle zaman zaman gösteriler organize etti.

Maaşların AB ortalamasının yüzde 20 altında olduğunu savunan memurlar, hükümete daha adil maaş artışı çağrısında bulunuyor.

İşçi sendikaları da bu zamana kadar yürütülen müzakerelerde maaş zammı taleplerini kabul etmeyen Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu'nu (CEOE), "ya zam ya da çatışma" diyerek, grev ve daha büyük gösterilerle tehdit etti.

Ülkede sektörel olarak yürütülen eylemlerde mevcut durumda Vueling hava yolu şirketi ile Renfe demir yolu şirketi çalışanları maaş artışı talebiyle grev yapıyor. Ulaştırma sektörü çalışanları da 14 Kasım'dan itibaren süresiz greve gideceğini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre İspanya ( yüzde eksi 4,5), Yunanistan'ın ( yüzde eksi 6,9) ardından AB ülkeleri arasında satın alma gücünde en yüksek kayba uğrayan ülke olarak 2. sırada bulunuyor.

Fransa

Ülkede eylül sonunda petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevler, ülkede akaryakıt tedarik sıkıntısına yol açmış, bu nedenle ekim ayında istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Başkent Paris’te 16 Ekim’de hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösteriye organizatörlere göre 140 bin, Paris Emniyet Müdürlüğü'ne göre ise 30 bin kişi katılmıştı.

Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu 18 Ekim’de grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep etmişti.

Paris başta olmak üzere farklı kentlerde farklı mesleklerden çalışanlar maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi. Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, ülke genelindeki gösterilere 300 bin, Paris'teki gösteriye ise 70 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı bu sayıyı sırasıyla ülke genelinde 107 bin, Paris için 13 bin olarak açıklamıştı.

CGT ve en büyük eğitim çalışanları sendikası "FSU", enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talebiyle 10 Kasım için grev çağrısında bulunmuştu.

Belçika

Belçika’daki neredeyse tüm işçi sendikaları hayat pahalılığını protesto için 9 Kasım’da grev yapacak. Aynı gün işçiler gösteri düzenleyecek.

Sendikaların “eylem günü” ilan ettiği 9 Kasım’da ülkede kamu hizmetlerinde ciddi aksama olması, özellikle toplu ulaşımın durma noktasına gelmesi bekleniyor. Okullar, havalimanları ile bazı süpermarket zincirlerinde çalışanların da greve katılması planlanıyor.

Grev günü Brüksel Havalimanında uçuşların yarıya yakını yapılamayacak. Charleroi Havalimanı'nda da ciddi aksaklık yaşanması öngörülüyor. Tren, otobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım araçlarının büyük bölümünün de grev gününde çalışmayacağı açıklandı.

Sendikalar özellikle enerji fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek hükümetin bir an önce önlem almasını talep ediyor.

Yunanistan

Yunanistan’da, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Memur Sendikaları Konfederasyonu ADEDY ve Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısı ile 9 Kasım’da 24 saatlik greve gidilecek.

Grev kapsamında toplu taşıma araçları günün büyük bir bölümünde iş bırakırken, başkent Atina’da taksiler gün boyunca hizmet vermeyecek. Deniz yolları ulaşımı da 24 saat durdurulacak.

Greve basın mensupları da katılacak. Başkent Atina’da grevle birlikte düzenlenecek eylemde artan fiyatlar ve hayat pahalılığına dikkat çekilerek maaşların artırılması talep edilecek.

Almanya

Almanya’da sendikalar, yükselen enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ediyor.

Ekim ayı enflasyonu enerji ve gıdada yüksek artışların etkisiyle beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 10,4 ile yeni bir rekor kırdı.

Geçen hafta 200 binden fazla işçi metal ve elektrik endüstrilerindeki fabrikalarda kısa süreli uyarı grevlerine ve protesto eylemlerine katıldı. IG Metall sendikası, ülke genelinde ücretlerin artırılmasına karşı direnen işverenlere kısa süreli uyarı grevi ve protesto eylemi düzenleyerek yanıt veriyor.

Alman sendikası IG Metal Kueste, salı günü Hamburg'daki Airbus da dahil olmak üzere 15 fabrikada işçilere greve çağırdı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası ile kabin personelinin aylık maaşlarının Ocak 2023'ten itibaren 250 avro, Temmuz 2023'ten itibaren ise yüzde 2,5 artırmak için anlaşmaya vardı.

Alman otomobil üreticisi Audi, çalışanlarına kalıcı ücret artışları yerine bir kereye mahsus vergiden muaf ödemeler teklif etmeyi planlıyor.

Yüksek enflasyona karşı hükümet, ‘Enflasyon Primi’ adı altında şirketlerin çalışanlarına 3 bin avroya kadar prim verilmesine olanak tanıdı.

Öte yandan, Almanya'nın doğusunda, ekim ayında sol ve sağ popülist gruplara mensup binlerce kişi son dönemde artan enerji ve gıda fiyatlarının yanında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı pahalılık ve olumsuz ekonomik koşullara karşı protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere

Ülkede enflasyon altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı. Ülkede enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Ülkede bu hafta bazı demir yolu sendikaları, gelecek haftalarda ise hemşireler greve gitmeye hazırlanıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Kasım 2022
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4