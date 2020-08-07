Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin avroya kadar çıkıyor

Çin'de başladıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birçok ülke seyahat yasağından sokağa çıkma kısıtlamalarına kadar birçok önlem uygulamaya başladı. Vaka sayılarının azalmasıyla bazı ülkelerde tedbirler gevşetildi. Bazıları ise vaka sayıları tekrar artmaya başlayınca ilan edilen önlemleri daha sıkı uygulamaya başladı.

Hemen hemen tüm ülkelerde en başta gelen tedbirler arasında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Toplu taşımada, kapalı alanlarda ve hatta açık hava da olsa kalabalık alanlarda maske takmak birçok ülkede zorunlu.

Belçika

Başkentinde Avrupa kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da kamuya açık kapalı alanlarda, toplu taşımada ve alışveriş yapılan bazı kalabalık sokak ve caddelerde maske takmak gerekiyor. Buna uymayanlara 250 avro para cezası veriliyor.

Belçika'da toplam vaka sayısı 72 bin 16, ölüm sayısı ise 9 bin 861.

Fransa

Salgının başlangıcında en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da da kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bazı şehirlerde ise kalabalık açık alanlarda da maske takılması isteniyor.

Fransa'da maske takmayı reddedenlere 135 avro ceza uygulanıyor. Bu cezanın yasalara aykırı olduğunu savunanlar da bulunuyor. Bu kişiler özellikle sosyal medyada yasağa karşı çıkıyor.

Fransa'da vaka sayısı 195 bin 633 oldu. Bugüne kadar 30 bin 312 kişi öldü.

İspanya

Salgından çok etkilenen bir başka ülke İspanya'da maske takmayanlara uygulanan para cezası 6 bin avroya kadar çıkabiliyor.

Birçok yerde halkın yoğun olduğu kapalı ve açık alanlarda sağlık sorunu olanlar ve 6 yaşından küçükler dışında herkese maske zorunluluğu bulunuyor. Spor yaparken ise maske mecburiyeti yok. Katalonya, Bask bölgesi, Balear Adaları ve Madrid gibi bazı özerk yönetimlere göre küçük farklılıklar bulunsa da maske zorunluluğu birçok yerde geçerli.

Maske mecburiyetine uymayanlara çoğu yerde 100 avro ceza kesiliyor. Kendi uygulamalarına karar veren kimi özerk bölgelerde bu ceza artıyor. Örneğin, parklarda ve restoranların bahçelerinde bile maske yasağı uygulanan Extremadura'da buna uymayanlara, halk sağlığı için oluşturdukları riske göre ceza 6 bin avroya kadar çıkabiliyor.

İspanya'da toplam vaka sayısı 354 bin 530, ölenlerin sayısı ise yaklaşık 28 bin 500.

İtalya

Salgında en çok kayıp veren ülkelerden İtalya'da da maske uygulaması oldukça sıkı. 249 bin 204 vakanın bulunduğu ve 35 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da bölgelere göre para cezası değişebiliyor.

Napoli'nin de bulunduğu Campania bölgesinde para cezası 1000 avro. Kamu binalarında, süpermarketlerde, toplu taşımada ve restoranlarda maske takmak zorunlu.

İtalya'da en çok ölümün görüldüğü bölge Lombardiya'da nisan başından beri maske zorunlu. Burada yasağa uymayanlara 400 avro ceza veriliyor, tekrarı halinde ceza 3 bin avroya çıkıyor.

İngiltere

Kovid-19'dan en çok etkilenen Avrupa ülkesi İngiltere oldu. İngiltere'de bugüne kadar 308 bin 134 vaka kaydedildi, 46 bin 413 kişi öldü.

Salgının başında sürü bağışıklığını deneyen ancak vakaların artmasıyla kısa sürede bundan vazgeçilen İngiltere'de mağazalarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu bulunuyor. Bunlara uymamanın cezası ise 100 pound.

Portekiz

Bugüne kadar 52 bin 61 vakanın bulunduğu ve 1740 kişinin yaşamını yitirdiği Portekiz'de de toplu taşıma araçlarında, mağazalarda, restoran ve kafelerde, tiyatro ile sinema salonlarında maske takmak zorunlu.

Buna uymayanlara 350 avro ceza veriliyor.

Hollanda

Avrupa ülkeleri arasında maske mecburiyetine uymayanlara verilen en düşük ceza Hollanda'da. Ülkede her yerde maske uygulaması bulunmuyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan 13 yaşından büyükler maske takmak zorunda. Uymayanlara 95 avro ceza kesiliyor. Tekrarlaması halinde ceza 350 avroya çıkıyor.

Hollanda'da 56 bin 982 vaka görüldü, Kovid-19'a yakalananların 6 bin 153'ü hayatını kaybetti.

Almanya

215 bin 210 vakanın görüldüğü, 9 bin 252 kişinin öldüğü Almanya'da ise mağazalarda ve topluma taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Eyaletlere göre değişmekle birlikte buna uymayanlara 150 avro civarında ceza kesiliyor.

Yunanistan

Salgının başında nispeten az vaka görülen ancak son haftalarda sayılarda artış kaydedilen Yunanistan'da Kovid-19 hasta sayısının yükselmesiyle önlemler sıkılaştırıldı.

Yunanistan'da restoran ve kafeler hariç halka açık neredeyse tüm kapalı mekanlarda maske takmak mecburi. Bunlara taksi, asansör gibi yerler de dahil. Kurala uymamanın cezası ise 150 avro.

Ülkede bugüne kadar 5 bin 123 vaka görüldü, 210 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya

Avusturya'da 24 Temmuz'a kadar yalnız toplu taşıma, sağlık merkezleri ve eczanelerde maske takmak zorunluydu. Bu tarihten itibaren vaka sayılarındaki artış nedeniyle market, banka, postane ve fırın gibi kapalı alanlarda da maske zorunlu hale getirildi. Kurala uymayanlara 50 avro para cezası öngörülüyor.

Ülkede vaka sayısı 21 bin 696, ölü sayısı 719.

Macaristan

Macaristan'da yaz başından beri mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında 6 yaşından büyük herkesin maske takması gerekiyor. Restoranlarda sadece garsonların maske takması isteniyor.

Polisin maske takmayanlara 5 bin (14,5 avro) ila 500 bin (1450 avro) forint ceza yazma yetkisi bulunuyor. Temmuz sonu itibarıyla 312 kişiye kişi başı ortalama 70 avro ceza yazıldı.

Macaristan'da toplam vaka sayısı 4597, ölü sayısı ise 600 oldu.

Bulgaristan

Bulgaristan'da sadece eczane, hastane ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu bulunsa da birçok iş yerinin kapısında maske kullanımını talep eden duyurular bulunuyor.

Mecburi yerlerde maske takmayanlara 300 leva (150 avro) ceza kesilebiliyor.

Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 14, ölü sayısı 435 olarak kaydedildi.

İskandinav ülkeleri

İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da ise halkın maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

Bazı ülkelerde hükümet kural getirmek yerine halka sadece maske kullanmalarını tavsiye ediyor. Bu ülkelerde hükümetin maske mecburiyeti getirmemesi eleştirilere de neden oluyor.

Yine de bazı İskandinav ülkelerinde havalimanları, tren istasyonları gibi yerlerde çalışanlara ve müşterilere buraları işleten şirketler maske dağıtıyor.

İskandinav ülkelerinden İsveç'te bugüne kadar 81 bin 967 vaka ve 5 bin 766 ölüm, Danimarka'da 14 bin 306 vaka ve 617 ölüm, Finlandiya'da 7 bin 532 vaka ve 331 ölüm, Norveç'te ise 9 bin 468 vaka ve 256 ölüm kaydedildi.