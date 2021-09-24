Avrupa'da çevreciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için sokağa indi

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden 2 gün önce gerçekleştirilen gösterilerle iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Almanya’nın başkenti Berlin'de "Fridays for Future" oluşumu tarafından düzenlenen gösteri için çoğu öğrenci binlerce kişi Federal Meclis önünde toplandı.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu göstericiler daha sonra Unter Linden ve Friedrich caddeleri üzerinden başbakanlık binasının önüne kadar yürüdü.

Üzerine "İklim adaleti için mücadele" yazan pankart taşıyan göstericiler, "Biz buradayız. Sesimiz yüksek çıkıyor, çünkü siz geleceğimizi çalıyorsunuz" ve "Şimdi iklim adaleti istiyoruz" sloganları attı.

Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1,5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem alınması istendi.