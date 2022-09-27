Avrupa'da aşırı sağ ilk büyük zaferini İtalya'da kazandı
Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan aşırı sağından önce Fransa, İsveç, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partiler yükseliyordu. Ancak aşırı sağ, ilk kez İtalya'da büyük ortak olarak iktidara gelmiş oldu.
Avrupa ülkelerinde son yıllarda yükselen aşırı sağ eğilimler arasında ilk kesin zaferi kazanan ve iktidar koltuğunu elde eden İtalya'daki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve liderlik ettiği sağ ittifak oldu.Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya aşırı sağı, daha önce Avrupa ülkelerinde seçimlerde yükselen ancak iktidarı "büyük ortak olarak" kazanamayan diğer aşırı sağ partilerin yapamadığını yaptı.
İtalya'nın faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen "ilk aşırı sağcı" ve "ilk kadın başbakanı" olacak Meloni, Hristiyan ve muhafazakar kimliği, yabancı karşıtı politikaları savunmasıyla öne çıktı. Meloni, seçim mitinglerinde "Tanrı, vatan, aile" sloganı attı ve İtalya'nın en büyük sorununun aile ve çocuk yapmamak olduğunu dile getirdi.
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