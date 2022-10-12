Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hala hükümetler kurulamadı

Seçimlerin yapıldığı İtalya, İsveç, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da kurulacak yeni hükümetlerin nasıl bir politika benimseyeceği merakla bekleniyor.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından gözler, yeni oluşan 19. yasama döneminde kurulacak hükümete çevrildi.

Seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifak hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde de hükümet kuracak çoğunluk sayısını elde etti.

Buna göre, sağ ittifaka liderlik eden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve Başkanı Giorgia Meloni'nin sağ koalisyon hükümetinin başbakanı olması bekleniyor.

Ülkede anayasal sürece göre, parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi, yeni üyeleriyle ilk oturumlarını 13 Ekim Perşembe günü yapacak. Her iki kanatta yapılacak oturumlarla Senato ve Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanlarının belirlenmesi öngörülüyor.

Parlamentonun her iki kanadında da başkanlar belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet kurulması için siyasi istişare sürecini başlatacak.

Siyasi istişarelerde herhangi bir gecikme ya da sağ ittifak içerisinde herhangi bir anlaşmazlık olmazsa Meloni'nin başbakanlığında 68. hükümetin en erken ekim ayı sonuna doğru kurulması öngörülüyor.

İsveç'te yeni hükümet "kapıda"

İsveç'te ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson liderliğindeki hükümet kurma girişimi bir aydır devam ediyor. Yeni hükümetin yakın zamanda kurulması bekleniyor.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini Kristersson'a verdiğini açıklarken Kristersson'un hükümet kurma görüşmelerinin 1 aydır devam ettiği ifade edildi.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, ılımlı Muhafazakar Parti liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin hükümete destek vereceğini belirtti.

Bu arada, Kristersson'un hükümet taslağını bugün Meclis Başkanı'na sunacağı cuma günü de mecliste güven oylaması yapılacağı belirtildi.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oyunu yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkati çekti.