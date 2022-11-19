Asya-Pasifik liderleri, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması çağrısı yaptı

APEC liderleri tarafından yayımlanan bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine işaret edildi.

Bildiride, savaş ve güvenlikle ilgili meselelerin "küresel ekonomi için ciddi sonuçları" olabileceği vurgulanarak, birçok ülkenin Ukrayna'daki savaşı kınadığı aktarıldı.

Savaşın derin enflasyona, gıda güvensizliğine ve tedarik zincirinde sorunlara yol açtığı kaydedilen bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta yayınladığı "Rusya Federasyonu'nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediliyor." ifadeleri yer aldı.