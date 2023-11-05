  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Anadolu Ajansı kameramanının acı günü

Anadolu Ajansı kameramanının acı günü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı kameramanının acı günü
İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti, saldırıda gazetecinin eşi, bir çocuğu, annesi ve babası yaralandı.

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti, saldırıda gazetecinin eşi, bir çocuğu, annesi ve babası yaralandı.

İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.

Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.

Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye ile ilişkilerimizde bir değişen olmadı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye ile ilişkilerimizde bir değişen olmadı
Blinken'dan Batı Şeria'ya sürpriz ziyaret
Blinken'dan Batı Şeria'ya sürpriz ziyaret
DSÖ: Gazze'de Hastaneleri yakınlarına düzenlenen saldırıları kınıyoruz
DSÖ: Gazze'de Hastaneleri yakınlarına düzenlenen saldırıları kınıyoruz
BM: Gazze'de anne ve yenidoğan ölümleri artacak
BM: Gazze'de anne ve yenidoğan ölümleri artacak
Gazze'de can kaybı 9 bin 488'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 9 bin 488'e yükseldi
İsrail, El-Fahura Okulunu bombaladı: Saldırıda ölen ve yaralananlar var
İsrail, El-Fahura Okulunu bombaladı: Saldırıda ölen ve yaralananlar var
İsrail'den Gazze'deki Çocuk Hastanesi girişine saldırı: 2 kişi öldü
İsrail'den Gazze'deki Çocuk Hastanesi girişine saldırı: 2 kişi öldü