Amerika ve Seçimler!

Başkan Donald Trump’ın posta yoluyla kullanılan oyların şüpheli olabileceği yorumlarından sonra birçok Cumhuriyetçi seçmenler seçim gününü beklediler. Bu yüzden Demokrat aday Joe Biden’ın ileride götürdüğü bölgelerde de sonuçlar değişebilir.

Seçim kampanyası sürecini vergiler, salgın, ırkçılık, sağlık hizmetleri, askeriye, ekonomi, ve iklim değişikliği konuları domine etti. Donald Trump bütün bu konularda Biden tarafından seçim süresi boyunca eleştirildi. Trump ise Biden’ın vergileri yükselteceğini ve Amerika’nın uluslararası çıkarları boyutunda başarısız olabileceğini dile getirdi. Trump seçim kampanyasında istihdamı artıracağını ve salgının yakın sürede klinik çalışmalardan geçecek aşı ile son bulacağını vaat etti.

Trump, seçim kampanyasına başladığından beri, seçimlerin meşruluğunu sorguladı ve barışçıl bir şekilde gücü transfer etme konusunda gazetecilere kesin bir yanıt vermedi. Bu sebeplerden dolayı Trump’ın, seçimleri kaybettiği durumda, sonuçları reddedileceği şüphesi hala devam ediyor. Trump, kampanyanın son gününde, salgın sürecinin liderliğini yapan Dr. Anthony Fauci’yi, yapılan ‘Fauci’yi kov’ tezahüratlarından sonra, işten çıkaracağını üstü kapalı bir şekilde ima etti.

Biden ise salgınla ulusal bir planla mücadele edeceğini ve aşı klinik çalışmaları geçse bile genel halkta bağışıklık oluşmasının aylar alacağını dile getirdi. Vergileri yükselteceğini kabul eden Biden, bu yükselmelerin orta kesimi değil yüksek gelirli olanları hedef alacağını söyledi. Ayrıca, Biden, Trump’ın iklim değişikliği konusundaki aldığı kararları eleştirerek, Amerika’nın karbonsuz bir geleceğe şimdiden hazırlanması gerektiğini savundu. Biden, karbonsuz gelecek planının yenilenebilir enerji sektöründe yaratacağı istihdamı vurgulayarak Trump’ın geleceği hala kömür ve fosil enerjiye endekslemesini de eleştirdi.

Kısacası, son hızla ciddileşen salgın esnasında yapılan seçim kampanyası çok karmaşık ve hızlı geçti.