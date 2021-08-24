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Almanya sel felaketi sonrasında afetzedelerin yaralarını tam olarak saramadı

Almanya’da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, yerel ve federal hükümetlerin yaraları hızla saramaması ülkenin doğal afetlere müdahale konusunda tam olarak hazırlıklı olmadığını ortaya koydu.

Almanya sel felaketi sonrasında afetzedelerin yaralarını tam olarak saramadı

Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinden 40 gün geçmesine rağmen bölgenin halen temizlenememesi, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunlarının tam olarak çözülememesi Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın afetlere aslında hazır olmadığını gösteriyor.

Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son doğal afetlerde federal hükümetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Federal hükümet, felaket için 16 eyalet yönetimiyle yapılan toplantı sonrasında devreye girebildi.

Sel mağdurlarının sürekli yaşadıkları sıkıntılardan dem vurarak bir türlü çözülememesinden yakınmaları dikkati çekiyor.

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