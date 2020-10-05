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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya konusunda temkinli iyimserlik için sebep var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da bir çözüm bulma konusunda temkinli iyimser olmak için sebebin bulunduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya konusunda temkinli iyimserlik için sebep var

Maas, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya’nın ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı’ndan sonra başkent Berlin'de açıklamalarda bulundu.

Berlin’de ocak ayında düzenlenen Libya Konferansı’ndan yaklaşık 9 ay sonra yeniden Libya’daki durumun ele alındığını anlatan Maas, burada bu süre içinde nelerin başarıldığının ve bundan sonra hangi adımların atılacağının değerlendirildiğini belirtti.

Maas, toplantıda, Libya’daki ihtilafın çözümüne ilişkin askeri mantıktan siyasi mantığa doğru giden bir düşünce değişikliğinin işaretlerini gördüğünü aktararak, "Temkinli iyimserlik için sebep var. Bunu birkaç hafta önce bu şekilde söylemezdim." ifadelerini kullandı.

Libya'daki sorunun çözülmesi için uzun soluğa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Maas, "Libya’nın istikrara kavuşmasının bir sprint değil, maraton olduğunu hep söyledik." dedi.

Maas, bugün bu anlamda bir az daha mesafe katedildiğini vurguladı.

Berlin'deki Libya Konferansı’nda verilen taahhütlere uyulması çağrısında bulunan Maas, Libya'daki taraflara askeri destek verilmesini eleştirdi.

Maas, Libya’da taraflar arasında çözüm bulunmasına ilişkin çabalarının BM kapsamında yürütülen süreç kapsamında olmasının önemli olduğunu kaydetti.

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